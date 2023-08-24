Саркози предположил, к чему приведет конфликт на Украине для России Саркози: конфликт на Украине не приведет к ослаблению РФ, необходимы переговоры

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Для выхода из украинского кризиса необходимо начать переговоры, заявил в эфире телеканала TF1 бывший президент Франции Николя Саркози. Он подчеркнул, что, призывая продолжать конфликт, Европа «танцует на краю вулкана». По мнению политика, лучший способ помочь Киеву — прекратить жертвовать его солдатами и начать использовать пути дипломатии.

Необходимы переговоры, а вопрос о вступлении Украины в НАТО усугубит ситуацию. Решение — в переговорах. Рассудительные люди должны собраться вокруг стола переговоров, дать гарантии безопасности Украине и начать дискуссию, чтобы хотя бы понять, можем ли мы выйти из этого конфликта иным путем, как не уничтожив Украину или Россию, чего, кстати говоря, не произойдет, — сказал Саркози.

Он указал, что в настоящее время Европа и мир имеют конфликт с «крупнейшей ядерной державой» и таким образом «танцуют на краю вулкана», откуда «в любой момент можно соскользнуть». При этом Саркози подчеркнул, что Россия останется соседом Европы и с ней необходимо выстраивать долгосрочные отношения. По его словам, нужно найти решение, «которое отвечает интересам Украины, но которое также даст понять людям, что Россия никуда не денется и дело не в Путине».

Ранее Саркози заявил, что разговоры о возвращении Крыма в состав Украины — иллюзия. По его словам, Крым исторически является российской территорией, а его жители считают себя русскими. При этом он выразил мнение, что по вопросу Крыма необходим референдум под наблюдением международного сообщества, который позволит «утвердить настоящее положение вещей».