Санитарные нормы ужесточаются в Чехии из-за роста числа заболевающих

https://static.news.ru/photo/9e374144-cd7c-11ea-a457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

В Чехии третий день подряд число новых заболевших коронавирусной инфекцией превышает 200 человек в сутки.

Как сообщается на сайте Минздрава республики, в четверг, 23 июля, было выявлено 235 новых заболеваний — на 12 меньше, чем в среду. Всего, по информации министерства, с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 14 800 жителей страны. 265 человек умерли. В больницах и на домашнем лечении находятся 5107 пациентов.

Власти Чехии в связи с ростом числа инфицированных приняли решение об ужесточении карантинных мер. С субботы, 25 июля, маски станут обязательными для участников мероприятий численностью свыше 100 человек, включая свадьбы, собрания и концерты.

С понедельника, 27 июля, запрещаются массовые мероприятия с участием более 500 человек.

Как отметил главный эпидемиолог страны Роман Примула, причиной резкого роста заболеваний является быстрое смягчение карантинных мер в мае и в июле.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Финляндии приняли решение ввести ограничения для поездок в Австрию, Словению и Швейцарию из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией.