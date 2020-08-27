Саакашвили объявил о своём возвращении в Грузию

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Глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил, что возвращается на родину. По словам бывшего президента Грузии, для него Украина останется вторым домом, и он всегда будет помогать двум народам — украинскому и грузинскому.

Как заявил он в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook, когда он слышит грузинские новости, то понимает, что грузины могут быть богатыми и жить намного лучше.

Я точно знаю, что моя работа на посту президента и многое, что мы создали сегодня, до сих пор сохраняется и функционирует, но в то же время, когда я слышу грузинские новости, понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше, намного лучше, каждый грузин может быть богатым и мы можем это сделать вместе. Я возвращаюсь! — сказал Саакашвили.

Кроме того, экс-президент попросил прощения у грузин, которые он совершил, находясь у власти. По его словам, он хотел, чтобы всего наилучшего для своего народа, чтобы его «люди жили лучше, намного богаче».

Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране, как избежать ошибок... и ошибки конечно были и были очень серьезными ошибками, но Бог свидетель, я хотел всего наилучшего для своего народа, - пояснил он.

В конце сентября 2019 года Саакашвили заявил, что вернётся на родину до предстоящих в Грузии осенью 2020 года парламентских выборов.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. Саакашвили покинул страну, не дожидаясь нескольких дней до окончания своих полномочий. На родине против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Бывшему президенту Грузии грозит 11 лет лишения свободы.

В 2014 году Саакашвили поддержал Евромайдан. Позже президент Пётр Порошенко назначил его председателем Одесской областной администрации и своим советником. В 2016 году Саакашвили покинул занимаемые посты и стал активным участником и лидером протестов против Петра Порошенко. В 2017-м указом президента он был лишён гражданства Украины, в феврале 2018 года депортирован.

После депортации проживал в Нидерландах (его жена — подданная королевства). 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день тот прилетел в Киев. В апреле Зеленский назначил его главой Исполнительного комитета реформ Украины.

20 июля в Грузии официально стартовала предвыборная кампания. 31 октября граждане страны будут выбирать новый парламент, причём выборы пройдут по новой формуле: 120 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен и составляет теперь всего лишь 1% (прежде было 3%), сообщал NEWS.ru.