https://static.news.ru/photo/75feb4ee-6145-11ea-9025-fa163e074e61_660.jpg Фото: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია / CEC of Georgia/facebook.com

Парламентские выборы в Грузии в 2020 году пройдут по смешанной системе. К такому решению пришли представители власти и оппозиции Грузии.

Грузия продолжает усиление своей демократии. От успешного завершения этих переговоров в первую очередь выиграла наша страна, общество и, что самое главное, власть, — заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Согласно договорённостям, 120 депутатов из 150 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным. Переговоры между сторонами прошли в резиденции посла США в Тбилиси в присутствии посла Келли Дегнан. По завершении встречи был подписан меморандум, по которому правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» должна внести соответствующие поправки в конституцию. В стране также будет изменён избирательный барьер для партий на 1%.

В настоящий момент в Грузии 77 депутатов избираются по партийным спискам, а 73 проходят по мажоритарным. Избирательный порог в стране составляет 5%.

NEWS.ru писал, что в Тбилиси ограбили один из крупнейших банков Грузии. Нападение произошло в Дигомском жилом массиве города. В банк ворвался вооружённый мужчина. В результате инцидента никто не пострадал.