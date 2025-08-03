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03 августа 2025 в 07:35

«Русские не допустят»: Орбан раскрыл, когда наступит мир на Украине

Орбан: мир наступит тогда, когда Украина оставит надежды на членство в НАТО

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Мир на Украине наступит тогда, когда и сами украинцы, и Запад признают, что эта страна не может быть членом НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, при этом президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны заключить всеобъемлющее соглашение по ключевым вопросам международных отношений, передает ORIGO.

Нам нужно понять, что мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России, — сказал Орбан.

Политик уверен, что истоком продолжающегося конфликта стало намерение Украины вступить в Североатлантический альянс. Такое развитие событий повлекло бы нарушение баланса сил в мире, который является организующим принципом геополитики, подытожил Орбан.

Ранее Трамп сообщил, что США не рассматривают вариант вступления Украины в НАТО в обмен на соглашение по освоению недр страны. С Киевом такое условие сделки не обсуждалось, подчеркнул он.

До этого появилась информация, что США рассматривают возможность выхода из НАТО. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Вашингтон просто не хочет нести финансовые обязательства перед Альянсом. Такая политика исходит от Дональда Трампа, который стремится сократить любые расходы, связанные с госбюджетом, пояснил он.

Виктор Орбан
Украина
НАТО
Запад
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