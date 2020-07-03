Рост доверия к партии «Лига» повысился в Италии впервые за три месяца

https://static.news.ru/photo/6684f2e8-bd3a-11ea-a3e6-fa163e074e61_660.jpg Маттео Сальвини Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии к партии «Лига» впервые за почти три месяца начало расти доверие со стороны избирателей. Об этом говорят опросы общественного мнения.

Исследования провели за две недели восемь институтов демоскопии — Demopolis, EMG, Euromedia, Ixè, Noto, Ipsos, SWG и Tecnè.

По сравнению с серединой июня «жёлто-красному» правящему большинству в составе «Движения 5 звёзд», Демократической партии, партии «Жива Италия» и парламентской группы левых сил «Свободные и Равные» удалось на 0,4% сократить по совокупности потенциальных голосов избирателей отставание от оппозиционной правоцентристской коалиции. В неё входят партии «Лига», «Братья Италии» и «Вперёд, Италия». В настоящее время разрыв между ними составляет 5,6%, передаёт «Парламентская газета».

Доверие избирателей к «Лиге» не очень значительное и составляет всего 0,2%. Однако, как считают эксперты, этого достаточно, чтобы прервать «длинную негативную полосу». За партию Маттео Сальвини сейчас готовы голосовать 25,8% электората, что по-прежнему обеспечивает ей место лидера в рейтинге политических сил Италии.

Занимающая второе место в рейтинге правящая Демократическая партия вправе рассчитывать на поддержку 20,5% избирателей. По сравнению с серединой июня показатель улучшился на 0,3%.

Положение партнёров демократов по правящему большинству из «Движения 5 звёзд» за минувшие две недели не изменилось. За них, как и в середине июня, готовы отдать голоса 16,1% электората.

Впервые с сентября прошлого года сдала позиции партия «Братья Италии». Рейтинг доверия к ней снизился на 0,1% — до 14,6%. Специалисты обращают внимание на обозначившуюся в последнее время закономерность: потери голосов у «Лиги» сопровождается их ростом у «Братьев Италии» и наоборот.

Теряет электорат и партия Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия». Она сдала позиции на 0,4%, и теперь её готовы поддержать 6,8% избирателей.

О готовности поддержать входящую в правящее большинство партию бывшего премьера Маттео Ренци «Живая Италия» заявляют 3,2%. До 2,7% повысился электоральный рейтинг центристов из движения «Действие» (+0,1%). Такой же результат (2,7%) и у левых, которых в правящем большинстве представляет парламентская группа «Свободные и Равные» (+ 0,2%). А электорат «зелёных» составляет 1,8%, о поддержке партии «+ Европа» заявили 1,7% избирателей.

Ранее глава итальянской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони заявила, что президент РФ Владимир Путин справедливо отстаивает традиционные семейные ценности, которым грозит уничтожение из-за натиска этического релятивизма. Она добавила, что позиция Кремля схожа с политикой Соединённых Штатов Америки. Глава США Дональд Трамп, как и президент РФ, стоит на защите «естественной семьи», писал NEWS.ru.