https://static.news.ru/photo/754f1172-50d5-11ea-b427-fa163e074e61_660.jpg Джорджа Мелони Фото: Roberto Monaldo.Lapress/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин справедливо отстаивает традиционные семейные ценности, которым грозит уничтожение из-за натиска этического релятивизма, считает глава итальянской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил очевидную вещь, о которой и мы говорим постоянно. <...> Кто хочет заменить слова «мама» и «папа» на «родитель 1» и «родитель 2» стремится разрушить семью, — цитирует политика ТАСС.

Она добавила, что позиция Кремля схожа с политикой Соединённых Штатов Америки. Глава США Дональд Трамп, как и президент РФ, стоит на защите «естественной семьи».

Партия «Братья Италии» догоняет по рейтингу входящее в правящую коалицию «Движение «5 звезд». Её рейтинг — 13% против 14% у «Движения». Мелони второй по популярности политик в стране — уступает только действующему премьер-министру Джузеппе Конте — 35% против 38%.

Ранее Путин заявил, что в России не введут понятия «родитель № 1 и родитель № 2», пока он остаётся президентом страны. Позицию лидера поддержал депутат итальянского парламента от партии «Лига» Вито Коменчини. По его словам, заявление президента РФ является примером защиты традиционного общества и христианских ценностей, писал NEWS.ru.