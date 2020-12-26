Россию и Евросоюз в 2021 году ждёт война на истощение

В 2020 году отношения России и Европы продолжили ухудшаться. Во многом пророческим жестом стало закрытие границ Шенгенской зоны, которые так и не открылись для большинства россиян к концу года. В августе был, предположительно, отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, и окно в Европу, без того работавшее с перебоями, кажется, окончательно захлопнулось. NEWS.ru вспомнил основные события в отношениях России и ЕС в уходящем году и попытался предсказать, что их ждёт в наступающем.

В конце марта стремительно распространявшаяся пандемия вынудила Евросоюз закрыть свои внешние границы. Аналогичные шаги предприняла Россия. Изначально шла речь об ограничениях на месяц, но они неизменно продлевались, так что к концу года представителям ЕС уже перестали задавать вопросы о сроках открытия границ для россиян. Россия же согласилась впускать иностранцев только на условиях взаимности, поэтому для большинства европейцев въезд в нашу страну тоже оказался закрыт. Развитие отношений было поставлено на паузу.

В конце лета у Москвы и Брюсселя появилось сразу два повода активизировать контакты, правда, оба весьма печальные. В Белоруссии после президентских выборов 9 августа разразились массовые протесты, а 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой отравления.

Европейские соседи были возмущены реакцией белорусских силовиков на мирные демонстрации и явно дали понять Москве, что Александра Лукашенко в текущей ситуации лучше не поддерживать. Но надежда Брюсселя на то, что Россия сыграет позитивную роль в разрешении белорусского кризиса, не оправдалась. Москва выбрала самую простую опцию и пообещала Лукашенко поддержку, в том числе со стороны российских силовиков.

Ulf Mauder/Global Look Press

Евросоюз в ответ развёл руками и ввёл персональные санкции против белорусских чиновников. Довольно «беззубые» рестрикции показали, как беспомощен ЕС в своих попытках повлиять на события в российской сфере интересов. Это стало дополнительным аргументом сторонников сворачивания сотрудничества с Россией по всем направлениям, ведь в действительно важных для себя вопросах Европа редко встречает понимание со стороны Москвы.

Отравление Алексея Навального, который был отправлен на лечение в Германию, ещё больше усложнило контакты между РФ и Евросоюзом. Берлин, до этого выступавший своеобразным посредником между Россией и остальной Европой, почувствовал, что больше не имеет морального права защищать своего восточного партнёра. Даже внутри ФРГ зазвучали требования «похоронить» проект газопровода «Северный поток — 2», но в итоге экономический интерес всё же возобладал: Евросоюз ограничился довольно символическими персональными санкциями. Но впредь европейские инвесторы станут осторожнее по отношению к проектам с российским участием, зная, что в любой момент они могут попасть под санкции.

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули в разговоре с NEWS.ru охарактеризовал будущее отношений России и ЕС как «войну на истощение». Именно события уходящего года, по его мнению, стали решающим фактором в свёртывании сотрудничества РФ с западными соседями.

За 2020-й респектабельность и предсказуемость России как пусть и соперника, но страны, с которой так или иначе надо иметь дело, заметно упала. Ситуация с отравлением Навального, конечно, довольно сильно на это повлияла. В итоге мы видим, что риторика ужесточилась даже со стороны традиционных партнёров России в Европе. С другой стороны, и Сергей Лавров стал позволять себе крайне резкие тезисы. Сложно ожидать какого-то выхода из этого пике. Отраслевые диалоги и торгово-экономическое взаимодействие, конечно, сохраняются, но потихоньку снижается значимость даже таких стержневых отраслей российско-европейского сотрудничества, как энергетика. Как в силу того, что ЕС проводит политику диверсификации источников сырья, так и потому, что Россия, по крайней мере, на уровне риторики, говорит, что для неё восточное направление важнее западного. Налицо абсолютное разрушение существовавшего климата сотрудничества. Александр Тэвдой-Бурмули доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО

Говоря о перспективах отношений ЕС и России, эксперт отметил, что они будут зависеть от внутриполитической ситуации в нашей стране. Если в ней ничего не изменится, то российско-европейские связи продолжат медленно деградировать. Если же в РФ произойдёт смена элит в сторону более прозападных, то позитивные сдвиги возможны, но отношения не восстановятся за один день. Пока что Евросоюз занял выжидательную позицию, и время играет в его пользу.

ЕС хочет дождаться, пока внутриполитическая ситуация в России будет соответствовать его интересам, и только в этом случае он предпримет шаги по размораживанию отношений, — подчеркнул Александр Тэвдой-Бурмули. — Пока же идёт тренд на взаимное опустошение, просто с разным результатом, в силу того, что у Евросоюза больше запас прочности. Европа может подождать. Она имеет больше вариантов взаимодействия в плане как торговых партнёров, так и выбора геополитических союзников.

Очевидно, что в 2021 году главным вопросом на повестке дня Европы будет борьба с последствиями пандемии, а внешняя политика будет задвинута на второй план. Впрочем, это направление никогда не было сильной стороной ЕС, ведь далеко не все страны объединения придерживаются одинаковой позиции по России. Но строить иллюзии по поводу «друзей» в Евросоюзе не стоит: между Москвой и Брюсселем даже относительно дружественные по отношению к нашей стране Италия и Венгрия всегда будут выбирать Брюссель.