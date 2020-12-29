Российскую вакцину от коронавируса на Украине назвали гибридным оружием

https://static.news.ru/photo/62b4c2da-49d8-11eb-ab8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев /АГН «Москва»

Российская вакцина от нового коронавируса является гибридным оружием против Киева, считает глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. Он отметил, что существует стандартный способ получить препарат — через систему COVAX. Также можно напрямую договориться с отдельными производителями, либо обратиться к властям государств, зарезервировавших лекарство с большими запасом.

И ещё одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идёт о российской вакцине, то она — гибридное оружие России против Украины, — цитирует дипломата портал «НВ».

Отказ властей Украины от первой российской вакцины от COVID-19 является спланированным уничтожением народа. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, если Киев намерен «выйти из этой ситуации с коронавирусом», то необходимо вернуться к вопросу о препарату, созданному в РФ. Рабинович добавил, что председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук проделал в Москве большую работу, чтобы Украина могла получить «Спутник V».

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Украине много людей, которые хотели бы использовать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что на Украине, возможно, есть те, кто является врагом вакцинации исходя из личных соображений, однако есть и сторонники.