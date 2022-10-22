Российский миллиардер попросил суд разрешить поплавать на яхте во Франции Bloomberg: миллиардер Кузьмичев попросил суд разрешить пользоваться яхтой на Ривьере

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Российский бизнесмен, совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев

Российский бизнесмен, совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев потребовал у суда во Франции дать ему возможность проплывать на своей яхте La Petite Ourse II вокруг Ривьеры, сообщает Bloomberg. Авторы портала отмечают, что активы миллиардера были заморожены после 24 февраля. Его адвокат заявил, что предприниматель имеет право пользоваться яхтами и домами для личных нужд, а потому любые запреты являются незаконными.

Он использует свои машины, чтобы ездить из одного дома в другой, хотя теперь это стало немного сложнее из-за нехватки топлива во Франции. Я не понимаю, почему он не может плыть вдоль побережья от Канн до Сен-Тропе, когда он находится в своем втором доме. Единственное, что ему не разрешено делать, это покидать французскую территорию и, следовательно, французские территориальные воды, — уточнил юрист.

Издание отмечает, что по решению суда рейд и последующая остановка его другой яхты Riviera во Франции таможенными органами были признаны незаконными. Тем не менее он не сможет выплывать на ней за пределы страны.

Ранее яхты Halo и Garcon были обнаружены у берегов Турции, сообщает Luxury launches, указывая, что они принадлежат российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Таким образом, в акватории Турции располагаются все его суда. В марте 2022 года там уже находились яхты Solaris и Eclipse.

Отмечается, что в апреле яхты Halo и Garcon, связанные с Абрамовичем, были найдены вблизи островного государства Антигуа и Барбуды. Власти страны пытались их арестовать, однако местные законы не разрешают конфисковывать имущество у лиц, которые не совершили преступление на территории государства. Таким образом, суда покинули воды Антигуа и Барбуды в июле и проплыли пять тысяч морских миль до Турции.