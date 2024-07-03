Российский футболист уехал во Францию, несмотря на долги по алиментам Вратарь ПСЖ Сафонов уехал из России, несмотря на задолженность по алиментам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Матвей Сафонов

Вратарь сборной России по футболу и французской команды «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов покинул территорию РФ, несмотря на скандал с долгами по алиментам, рассказал отец игрока Евгений Сафонов. По его словам, которые привод портал Sport24, футболист отдыхает в Европе и вскоре приступит к тренировкам.

Матвей покинул Россию и сейчас находится в отпуске во Франции. <...> Запрет на его выезд сняли, у сына все хорошо. Раз выехал, значит, все завершилось благополучно, — сказал отец голкипера.

В начале июня появилась информация, что трансфер Сафонова в ПСЖ оказался на грани срыва, поскольку футболист задолжал бывшей жене алиментов на 60 млн рублей. Оказалось, что из-за долгов вратарю запретили выезд из России. На момент скандала Сафонов находился в Белоруссии и, вероятно, смог выехать за границу оттуда.

Спортсмен развелся с супругой в 2023 году, в браке у них родилась дочь Майя. По некоторым данным, суд обязал футболиста выплачивать семье четверть своих доходов.

Как отмечал адвокат Сергей Жорин, Сафонову не обязательно приезжать на родину, чтобы погасить долг по алиментам. По его словам, спортсмен может выдать доверенность юристам, чтобы они оплатили задолженность, и тогда приставы снимут все ограничения. Вместе с этим юрист предположил, что при попытке покинуть Белоруссию спортсмена не задержат.