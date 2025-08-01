Российский флаг возмутил МИД Румынии

Румынский МИД потребовал демонтировать российский флаг, установленный перед Художественным музеем в городе Тулча. По словам главы ведомства Оаны Цою, которые передает пресс-служба министерства, размещение государственного символа РФ «противоречит национальному законодательству», регулирующему порядок использования иностранных флагов.

Флаг России был установлен в октябре 2023 года в рамках европейского проекта реставрации исторических зданий. Как пояснили в музее, проект финансируется по программе POR 2007-2013, целью которой является развитие туристических достопримечательностей.

МИД Румынии настаивает, что для размещения российского флага не было соблюдено необходимых условий. Цою назвала ситуацию «недопустимой». Представители музея выразили готовность решить вопрос в правовом поле, но пока не получили конкретных указаний.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва объявила двух румынских дипломатов персонами нон грата. Такое решение принято в качестве ответных мер. О высылке дипломатов уведомили временного поверенного в делах европейской страны Лилиану Бурду.

МИД Румынии обвинил российского атташе и его заместителя в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пообещала, что Москва не оставит без ответа этот шаг Бухареста. По ее словам, европейская страна принятым решением навредила исключительно себе.