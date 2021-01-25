Российский ЕГЭ проведут в ДНР

https://static.news.ru/photo/297cb544-5f28-11eb-a223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

На территории непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) пройдёт российский единый государственный экзамен, рассказала глава местной службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Любовь Волкова.

Единый государственный экзамен учащиеся ДНР сдают с 2016 года, выезжая на территорию Ростовской области. И только в этом году впервые единый государственный экзамен будет проходить на территории ДНР, — рассказала она.

Это стало возможным благодаря совместной работе властей ДНР, Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора и комитета по образованию и науке Госдумы. Был проведён предварительный расчёт финансирования экзаменов, в том числе составлены сметы на оборудование аудиторий, системы видеонаблюдения и доставку материалов.

Согласно предоставленной информации Рособрнадзор утвердил четыре пункта проведения ЕГЭ Российской Федерации на территории ДНР, — добавила она.

Экзамен должен состояться в донецкой Гимназии информационных технологий № 61, в лицее № 2 города Макеевки, лицее № 14 Горловки и в Донецком национальном университете экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, передаёт Донецкое агентство новостей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что система ЕГЭ порою вызывает справедливую критику. Тем не менее имеются и плюсы, в том числе рост случаев поступления в ведущие вузы страны подростков из регионов. При этом, отметил глава государства, в последние годы система ЕГЭ значительно модернизируется, писал NEWS.ru.