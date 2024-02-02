Российский блогер заочно «попал» в тюрьму на Украине Российского блогера Подоляку заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский суд в Сумской области заочно приговорил российского блогера Юрия Подоляку к еще одному тюремного сроку, сообщила пресс-служба СБУ. Уроженца Сум, проживающего в России с 2014 года и ведущего блог об украинском конфликте, осудили на 15 лет.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности к 15 годам тюремного заключения заочно осужден пророссийский блогер Юрий Подоляка, — говорится в сообщении.

В украинском ведомстве подчеркнули, что Подоляку признали виновным по пяти уголовным статьям. В частности, его обвинили в совершении действий, направленных на смену конституционного строя или захват власти, распространении контента с призывами к этим действиям, госизмене в условиях военного времени, а также пропаганде боевых действий и оправдании действий России.

В конце декабря суд Сумской области заочно приговорил Подоляку к 12 годам заключения за сотрудничество с Россией. Приговор также содержал санкции в виде конфискации имущества и лишения права занимать ряд должностей в течение 15 лет.

Ранее украинский суд также вынес заочный приговор главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину, которого Киев обвинил в посягательстве на территориальную целостность страны в сотрудничестве с правительством РФ. Его осудили на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Глава ДНР назвал приговор суда поводом для гордости и счел это признанием пользы своей деятельности для Донбасса.