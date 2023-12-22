На Украине вынесли приговор блогеру Подоляке Суд Украины заочно приговорил к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд Сумской области Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы блогера Юрия Подоляку, постоянно проживающего в РФ. Мужчину признали виновным в оправдании действий России.

По публичному обвинению прокуроров Сумской областной прокуратуры блогер-миллионник признан виновным в сотрудничестве с государством-агрессором и распространении информации, содержащей оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. По приговору суда 22 декабря 2023 года он приговорен к 12 годам лишения свободы, — говорится в сообщении на сайте Сумской областной прокуратуры.

Приговор также содержит санкции в виде конфискации имущества и лишения права занимать ряд должностей в течение 15 лет. В прокуратуре отметили, что Подоляка является уроженцем Сум, в Россию он переехал в 2014 году. В сентябре Служба безопасности Украины обвинила блогера в государственной измене.

Ранее сообщалось, что Юрий Подоляка вошел в состав предвыборной команды Владимира Путина. Всего в списке 47 фамилий, при этом журналисты не исключили, что перечень будет пополняться. Среди участников также телеведущая Юлия Барановская, фигурист Евгений Плющенко, писатель Захар Прилепин, певица Юлия Чичерина, олимпийская чемпионка и ведущая шоу «Слабое звено» Мария Киселева, военкоры Александр Коц, Ирина Куксенкова, Дмитрий Кулько и сербский доброволец Деян Берич.