Российская вакцина рассорила Европу

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» привела к правительственному кризису в Словакии. Премьер-министр страны Игор Матович заключил тайную сделку по закупке разработки РФ, несмотря на противодействие со стороны собственного кабинета. После того как самолёт с первой партией вакцины приземлился в Братиславе, министр иностранных дел Иван Корчок раскритиковал это решение и назвал «Спутник V» оружием России в гибридной войне. Однако Словакия не одинока в своём стремлении ускорить буксующий процесс вакцинации в ЕС с помощью двусторонних сделок.

Премьер-министру Матовичу пришлось пойти на хитрость, чтобы доставить в страну российский препарат. Детали сделки на 2 млн вакцин не анонсировались до того момента, как самолёт с первой партией в 200 тысяч доз прибыл в аэропорт Братиславы. Судя по всему, о планах главы правительства знал только министр здравоохранения Марек Крайчи. Матович заявил, что главное — это «спасение жизней», и закупки у России не означают отклонения от прозападного курса страны.

Этот политический инструмент только разделяет нас, как дома, так и на международной арене, — прокомментировал премьер-министр обвинения в свой адрес.

Игор Матович Igor Matovic/facebook.com

В правящую коалицию Словакии входят четыре партии, и партнёры по правительству из других политических движений не согласились с решением Матовича.

Мы тоже заботимся о здоровье наших граждан, но поддерживаем только вакцины, безопасность и эффективность которых была проверена, — заявила вице-премьер Вероника Ремишова.

Министр иностранных дел Иван Корчок пошёл дальше и назвал российскую вакцину «оружием в гибридной войне», призванным разделить Евросоюз. Глава МИД поставил вопрос о своей отставке и потребовал срочной встречи с премьер-министром, вице-премьером и спикером парламента.

Мне нужны заверения о том, что курс нашей внешней политики не поменялся, — подчеркнул Корчок.

Словакия стала второй страной Евросоюза, одобрившей «Спутник V» для вакцинации, не дожидаясь решения Европейского агентства лекарственных средств. Этот шаг в целом не является незаконным, хотя Брюссель не рекомендует странам-членам так поступать. Решившие вакцинироваться «Спутником V» в Словакии должны будут подписать заявление о том, что они в курсе отсутствия у препарата лицензии европейского регулятора и берут на себя ответственность за возможные последствия.

Igor Matovic/facebook.com

Первой страной ЕС, применившей у себя «Спутник V», была Венгрия, которая закупила не только российскую, но и китайскую разработку. В результате, по прогнозам, к началу лета в Венгрии будут вакцинированы 63% взрослых. Из стран ЕС лучшие показатели прогнозируются только на Мальте, которая достигнет 64%. Для Западной Европы эти цифры составят около 30%.

Ситуация в Словакии сигнализирует проблему, от которой страдает весь Евросоюз — низкие темпы вакцинации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на том, чтобы все страны блока закупали препараты от коронавируса по единой схеме: это в теории должно было побороть неравенство внутри ЕС. На деле же бюрократизированная программа поборола саму кампанию по вакцинации и начала разъедать европейское единство.

Глава правительства Австрии Себастьян Курц на днях заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам «слишком медлительно», поэтому Вена будет разрабатывать свои вакцины совместно с Данией и Израилем. Польша тем временем проводит переговоры о закупке китайских препаратов, а президент Чехии Милош Земан заявляет, что направил письмо главе российского государства Владимиру Путину с просьбой о поставках «Спутника V».

Всё больше лидеров говорят: солидарность обречена, нам просто нужны вакцины, — замечает издание Politico.

Однако директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов в разговоре с NEWS.ru не согласился с тем, что проблемы с вакцинацией грозят солидарности блока. По его словам, споры руководства отдельных стран с бюрократами в Брюсселе существовали всегда.

Я думаю, это нисколько не разъедает европейскую интеграцию. Все мы знаем, что в Евросоюзе не хватает вакцин. Правительства этих стран думают прежде всего о своём населении и предпринимают шаги не политизированного характера, а те, которые позволят лучше всего противостоять пандемии. Любая национальная власть всегда будет иметь аргументы против евробюрократии. Алексей Кузнецов директор ИНИОН РАН директор ИНИОН РАН

В конечном итоге Брюссель с пониманием отнесётся к желанию отдельных стран как можно быстрее преодолеть пандемию, подчеркнул Алексей Кузнецов.