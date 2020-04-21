Рестораны и церкви в Австрии возобновят работу с 15 мая

https://static.news.ru/photo/9e24d710-83cc-11ea-8aa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leopold Nekula/VIE7143/Global Look Press

В Австрии с 15 мая в рамках ослабления введённых из-за коронавируса карантинных мер вновь заработают рестораны и кафе, а в церквях начнут проводить службы. Об этом сообщил канцлер республики Себастьян Курц.

Австрия быстро отреагировала на вспышку COVID-19, закрыв бары, театры, многие магазины и другие места массового скопления людей. Это позволило стране сдержать распространение инфекции и одной из первых в Европе начать возвращение к привычной жизни, отмечает Reuters.

Первое время рестораны будут работать до 23 часов.

Мы быстрее других стран идём к чему-то вроде новой нормальности, — сказал Курц в ходе пресс-конференции.

Первый шаг в снятии запретов республика сделала 14 апреля, позволив открыть магазины площадью до 400 квадратных метров и садовые центры. Австрийское правительство считает, что в середине мая свои двери для посетителей смогут открыть музеи и библиотеки, писал NEWS.ru.