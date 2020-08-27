Регионы ФРГ договорились о едином штрафе за отсутствие маски

Власти всех федеральных земель Германии, за исключением Саксонии-Анхальт, договорились с центральным правительством о едином штрафе в размере €50 за отсутствие маски в общественных местах.
Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель,
Регулирование правила ношения защитных аксессуаров ранее устанавливалось отдельно в каждой земле, единого подхода не было. Размер штрафа в разных регионах мог варьироваться от €25 до €5000.
За время пандемии COVID-19 в ФРГ было выявлено 239 608 случаев заболевания, 9356 человек скончались.
Как писал NEWS.ru, власти Берлина из-за угрозы распространения коронавируса отменили митинг против коронавирусных ограничений.
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