16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Регионы ФРГ договорились о едином штрафе за отсутствие маски

18:06, 27 августа 2020 70
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти всех федеральных земель Германии, за исключением Саксонии-Анхальт, договорились с центральным правительством о едином штрафе в размере €50 за отсутствие маски в общественных местах.

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передаёт РИА Новости. По итогам совещания с главами регионов, она подтвердила, что 15 земель согласились с необходимостью ввести единый штраф. Меркель отметила, что региональные главы министерств транспорта должны теперь договориться, как реализовать эту меру в междугородних поездах.

Регулирование правила ношения защитных аксессуаров ранее устанавливалось отдельно в каждой земле, единого подхода не было. Размер штрафа в разных регионах мог варьироваться от €25 до €5000.

За время пандемии COVID-19 в ФРГ было выявлено 239 608 случаев заболевания, 9356 человек скончались.

Как писал NEWS.ru, власти Берлина из-за угрозы распространения коронавируса отменили митинг против коронавирусных ограничений.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео