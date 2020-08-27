Регионы ФРГ договорились о едином штрафе за отсутствие маски

https://static.news.ru/photo/9c4c0924-e879-11ea-93ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти всех федеральных земель Германии, за исключением Саксонии-Анхальт, договорились с центральным правительством о едином штрафе в размере €50 за отсутствие маски в общественных местах.

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передаёт РИА Новости. По итогам совещания с главами регионов, она подтвердила, что 15 земель согласились с необходимостью ввести единый штраф. Меркель отметила, что региональные главы министерств транспорта должны теперь договориться, как реализовать эту меру в междугородних поездах.

Регулирование правила ношения защитных аксессуаров ранее устанавливалось отдельно в каждой земле, единого подхода не было. Размер штрафа в разных регионах мог варьироваться от €25 до €5000.

За время пандемии COVID-19 в ФРГ было выявлено 239 608 случаев заболевания, 9356 человек скончались.

Как писал NEWS.ru, власти Берлина из-за угрозы распространения коронавируса отменили митинг против коронавирусных ограничений.