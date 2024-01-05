На Украине испугались «шквала» российских ракет Генерал ВСУ Кривонос: у ВС РФ достаточно ракет для атак по всей Украине

Фото: МО РФ

Россия обладает достаточным количеством ракет для уничтожения критической инфраструктуры Украины и ее военных предприятий, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей». По его словам, украинская ПВО не может справиться с таким шквалом.

Они (ВС России. — NEWS.ru) за раз могут выпустить достаточно ракет для нанесения ударов как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса, — отметил он.

Утром 2 января стало известно о массированном ударе по разным регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в разных районах столицы начались пожары. В частности, загорелись складское помещение, супермаркет, оказался поврежден объект социальной инфраструктуры. Также сообщалось, что в Киеве в результате взрывов мог начаться пожар в салоне автомобилей Tesla.

Кроме того, как минимум два района украинской столицы остались без света. По данным энергохолдинга ДТЭК, отключены оказались Бучанский и Вышгородский районы. В компании добавили, что аварии предшествовали взрывы, в настоящий момент ситуация в городе не позволяет вернуть электричество.