Радикальная группировка «Датские патриоты» во вторник, 25 июля, провела акцию сожжения Корана у посольства Турции в Копенгагене. Свои действа участники транслировали в прямом эфире в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена).
Это было уже второе за день сожжение священной книги мусульман в датской столице. Еще одна группа «Датских патриотов» провела аналогичную акцию у посольства Египта.
Днем ранее еще двое членов данной группировки подожгли Коран перед зданием посольства Ирака, а в минувшую пятницу, 21 июля, радикалы вместе с книгой также осквернили государственный флаг Ирака.
Ранее полиция Стокгольма разрешила сжечь Коран около городской мечети в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В полиции сослались на постановление суда, отменившего введенный ранее запрет местных властей на демонстрации с сожжением священной книги.
28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Местная полиция разрешила ее проведение.