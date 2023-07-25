Радикалы второй раз за день сожгли Коран в Дании Группировка радикалов совершила сожжение Корана у посольства Турции в Копенгагене

Фото: Ismael Adnan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Радикальная группировка «Датские патриоты» во вторник, 25 июля, провела акцию сожжения Корана у посольства Турции в Копенгагене. Свои действа участники транслировали в прямом эфире в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Это было уже второе за день сожжение священной книги мусульман в датской столице. Еще одна группа «Датских патриотов» провела аналогичную акцию у посольства Египта.

Днем ранее еще двое членов данной группировки подожгли Коран перед зданием посольства Ирака, а в минувшую пятницу, 21 июля, радикалы вместе с книгой также осквернили государственный флаг Ирака.

Ранее полиция Стокгольма разрешила сжечь Коран около городской мечети в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В полиции сослались на постановление суда, отменившего введенный ранее запрет местных властей на демонстрации с сожжением священной книги.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Местная полиция разрешила ее проведение.