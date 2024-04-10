Рада в первом чтении одобрила проект закона о призыве осужденных в ВСУ

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о мобилизации осужденных, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко. Законопроект поддержал 281 депутат. Принимать на службу собираются только тех, кто осужден за нетяжкие преступления.

Нужно дать возможность осужденным воевать, если они хотят, — заявил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что во время контрнаступления украинских вооруженных сил в прошлом году в стране имел место внутренний саботаж. По его словам, российские военные знали, на каких направлениях будут атаковать подразделения ВСУ.

До этого глава государства заявлял, что для новой попытки контрнаступления Украине в настоящее время не хватает снарядов и оружия. Зеленский добавил, что для защиты страны выдвинуто несколько инициатив, которые уже начали работать. В частности, недостаток артиллерийских снарядов ВСУ пытаются заместить беспилотниками. Украинский лидер признал, что дроны помогают, но не могут быть альтернативой артиллерии. Проблема, как пишет Business Insider, состоит в том, что украинские военные слишком активно используют артиллерию, в результате чего орудия сильно изнашиваются.