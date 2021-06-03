Пушков напомнил Варшаве поговорку из-за проблем с газопроводом Baltic Pipe

https://static.news.ru/photo/02cc4fc6-119a-11eb-9987-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что Польша потеряет интерес к «Северному потоку — 2» после того, как Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe. Об этом он написал в Twitter.

Данный трубопровод должен был связать королевство с Польшей.

Теперь <...> свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в неё попадёшь, — отметил сенатор.

Baltic Pipe между Данией и Польшей должны были запустить в 2022 году. В Варшаве проект называли альтернативой «Северному потоку — 2».

Ранее стало известно, что датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал разрешение, которое прежде было выдано управлением по охране окружающей среды на прокладку газопровода Baltic Pipe. Разрешение на строительство было выдано 12 июля 2019 года.