 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Пушков напомнил Варшаве поговорку из-за проблем с газопроводом Baltic Pipe

23:35, 03 июня 2021
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что Польша потеряет интерес к «Северному потоку — 2» после того, как Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe. Об этом он написал в Twitter.

Данный трубопровод должен был связать королевство с Польшей.

Теперь <...> свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в неё попадёшь, — отметил сенатор.

Baltic Pipe между Данией и Польшей должны были запустить в 2022 году. В Варшаве проект называли альтернативой «Северному потоку — 2».

Ранее стало известно, что датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал разрешение, которое прежде было выдано управлением по охране окружающей среды на прокладку газопровода Baltic Pipe. Разрешение на строительство было выдано 12 июля 2019 года.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео