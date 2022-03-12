Пушилин сообщил о скором прибытии в ДНР добровольцев с Ближнего Востока

Добровольцы с Ближнего Востока могут прибыть в самое ближайшее время для помощи Донецкой и Луганской народным республикам, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 1». По его словам, ради освобождения Донбасса в регион готовы приехать тысячи добровольцев.

Это тысячи и тысячи добровольцев, которые готовы приехать. Я не исключаю, что в самое ближайшее время они окажутся с нами в соседних окопах, плечом к плечу с нашими подразделениями для освобождения Донецкой Народной Республики, как, впрочем, и Луганской Народной Республики, — рассказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что для участия в спецоперации поступает много заявок от добровольцев. Он также не исключил, что силам республики может потребоваться их помощь при освобождении Краматорска, Константиновки и Славянска, так как это поможет сохранить жизни мирных жителей.

Накануне президент РФ Владимир Путин поддержал идею привлечения добровольцев на Украину. По словам российского лидера, тем людям, которые готовы помочь жителям Донбасса, нужно пойти навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий.

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 марта заявил , что свыше 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока хотят приехать в ЛНР и ДНР «для того, чтобы участвовать в, как они считают, освободительном движении».

В свою очередь пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Белый дом будет считать новой эскалацией ситуации на Украине появление там выходцев с Ближнего Востока.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.