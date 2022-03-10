В Госдепе высказались об участие добровольцев с Ближнего Востока на Украине

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что Белый дом станет считать новой эскалацией ситуации на Украине появление там выходцев с Ближнего Востока. По его словам, в США видели комментарии по этому поводу президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Мы видели эти сообщения, мы видели комментарии Путина по поводу сирийских иностранных бойцов. Это, если правда, представляет ещё большую эскалацию российской неоправданной, неспровоцированной и заранее подготовленной операции, — подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс добавил, что привлечение Москвой добровольцев из-за границы может говорить о её просчетах.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поддержал идею привлечения добровольцев на Украину. По словам российского лидера, тем людям, которые готовы помочь жителям Донбасса, нужно пойти навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий.