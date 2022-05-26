Пушилин: на «Азовстали» нашли спрятавшихся украинских бойцов

Фото Константин Михальчевский/РИА Новости

На территории «Азовстали» еще могут оставаться украинские военные, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил, рассказал в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что пока нельзя со 100% уверенностью утверждать, что на заводе не осталось никаких людей. Однако, по словам главы республики, они не представляют угрозы.

Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже такие выявлены, тоже направленны к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100% пока не ответим, пока не проверим досконально каждый закоулок «Азовстали», а там территория достаточно серьезная. <...> Такие заблудившиеся не представляют активной угрозы, — сказал Пушилин.

Бои за Мариуполь продолжались почти два месяца и закончились победой российских и донецких сил. В плен сдались 2439 бойцов «Азова» и ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, шесть украинских военных погибли на заводе «Азовсталь», когда пытались взорвать склады с боеприпасами.

Командир донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что «Азовсталь» — это уникальный опыт, подобных задач военная история последнего времени просто не знает. По его словам, навыки, полученные на данном объекте, можно применить и на других участках.