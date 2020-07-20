Протестующие заблокировали движение в центре Софии

https://static.news.ru/photo/e2c1ce8a-ca5f-11ea-9429-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Valentina Petrova/ТАСС

Участники акции протеста заблокировали движение в центре Софии и пытаются окружить парламент. В понедельник, 20 июля, здесь должны начаться дебаты по вотуму недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции.

Как сообщает телеканал bTV, протестанты проследовали по бульвару Царя-Освободителя и вышли к парламенту, подходы к которому защищают полицейские. Ситуация пока остаётся спокойной. По данным Болгарского национального радио, демонстрация проходит под лозунгом «Оккупация народного собрания. Все вон!». Ранее активисты призывали в соцсетях людей к участию в акциях гражданского неповиновения, блокировке вокзалов и аэропортов. В настоящее время транспортные узлы Софии функционируют в нормальном режиме.

Как писал NEWS.ru, в Болгарии с 9 июля продолжаются уличные акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны. Действия прокуратуры стали непосредственным поводом для протестов — силовики арестовали сотрудников администрации президента, что ряд граждан посчитали атакой правительства на главу государства Румена Радева.

15 июля стало известно, что премьер-министр республики Бойко Борисов принял решение освободить от занимаемой должности министра финансов Владислава Горанова, главу МВД Младена Маринова и министра экономики Эмила Караниколова.