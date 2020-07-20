Протестующие заблокировали движение в центре Софии

Участники акции протеста заблокировали движение в центре Софии и пытаются окружить парламент. В понедельник, 20 июля, здесь должны начаться дебаты по вотуму недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции.
Как
Как писал NEWS.ru, в Болгарии с 9 июля продолжаются уличные акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны. Действия прокуратуры стали непосредственным поводом для протестов — силовики арестовали сотрудников администрации президента, что ряд граждан посчитали атакой правительства на главу государства Румена Радева.
15 июля стало известно, что премьер-министр республики Бойко Борисов принял решение освободить от занимаемой должности министра финансов Владислава Горанова, главу МВД Младена Маринова и министра экономики Эмила Караниколова.
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