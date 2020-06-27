Прокуратура Германии проверит завод «колбасного короля» из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/6b82ecae-b98f-11ea-9d97-fa163e074e61_660.jpg Клеменс Тённис Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/P/GlobalLookPress

Прокуратура в Германии начала проверку в отношении миллиардера «колбасного короля» Клеменса Тённиса после того, как на одном из его мясоперерабатывающих заводов началась крупнейшая вспышка коронавирусной инфекции.

На предприятии «короля колбас» зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство заражённых — граждане из Восточной Европы, которые приехали на заработки и проживали в весьма стеснённых условиях. В настоящее время власти закрыли завод по производству свинины в Реда-Виденбрюк, где произошла самая крупная вспышка коронавируса в стране, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что несмотря на то, что немцы любят продукты, которые производят предприятия Клеменса Тённиса, в этот раз «колбасному королю» не уйти от правосудия.

Гнев растёт. Клеменс Тённис годами уходил от ответственности за разрушительную систему для животных, работников и окружающей среды. Мы сыты по горло, — заявила политик Партии зелёных, которая баллотируется на пост мэра Реда-Виденбрюк, Соня фон Зонс.

Вспышка коронавирусной инфекции на предприятии Клеменса Тённиса вызвала мощное негодование немецких политиков, так как в стране была положительная статистика течения COVID-19.

Немецкие политики намерены ускорить законодательные изменения по поводу улучшения труда и гигиены на предприятиях, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций. Некоторые политики хотят обязать Клеменса Тённиса внести денежные средства на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что на ещё одном мясокомбинате в Германии обнаружили вспышку коронавирусной инфекции. Речь идёт о заводе концерна PHW в нижнесаксонском городе Вильдесхаузен. Там у 23 сотрудников из 1,1 тысячи подтверждён коронавирус.