Привет, Лилибет! Меган и Гарри впервые показали фото годовалой дочки

Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Внук британской королевы принц Гарри и его супруга Меган впервые показали фото своей младшей дочки Лилибет, которой исполнился годик. День рожденья крошки 4 июня пришелся как раз на разгар празднований платинового юбилея Елизаветы II, пишет The Guardian. Ее Величество до этого не видела свою внучку, которая родилась в Калифорнии.

Как известно, в 2020 году Гарри со скандалом покинул Альбион, эмигрировав сначала в Канаду к жене, а оттуда они перебрались в США. Их отношения с монаршей семьей оставались натянутыми, но все же пара прилетела в Лондон засвидетельствовать почтение королеве. Герцог и герцогиня Сассекские наблюдали за праздничным парадом Trooping the Colour, присутствовали на торжественной службе в соборе Святого Павла. Однако их не пригласили на балкон Букингемского дворца, где королева в окружении самых близких людей любовалась пролетом британских ВВС.

Кстати, Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор назвали в честь детского прозвища королевы. На первый круглый день рожденья малышки родители устроили пикник на заднем дворе коттеджа Фрогмор — дома пары в поместье Виндзор. Торт для праздника испекла американка Клэр Птак из пекарни в восточном Лондоне. Она же пекла свадебный торт для Гарри и Меган. А снимок именинницы на фоне зеленого луга сделал фотограф Мисан Харриман, снимающий звезд и протесты движения Black Lives Matter.

Судя по всему, Гарри и Меган с дочкой уже вернулись в США. Там их ждал старший братик Лилибет — трехлетний Арчи.