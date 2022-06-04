Бровь королевы: почему Елизавета II не устарела Британцы ударно отмечают платиновый юбилей королевы и не собираются хоронить институт монархии

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

До конца недели Альбион ушел в загул с королевским размахом: с 2 по 5 июня в Британии проходят всенародные торжества, посвященные платиновому юбилею Елизаветы II — ее 70-летнему правлению. Никогда еще в истории Соединенного Королевства монарх так долго не сидел на троне, да и в мире такого не бывало. Наблюдая за английскими светскими хрониками, NEWS.ru разбирался, в чем секрет популярности британской королевы и почему жители Альбиона не собираются отправлять монархию в архив истории.

От платинового юбилея британцам в эти дни никуда не скрыться. Монархическая символика тут на каждом шагу: улицы пестрят национальными флагами, прилавки запружены сувенирами с изображениями Елизаветы II, ее любимых корги или цифры 70. Бариста вместо сердечек делают капучино с профилем Ее Величества, по улицам разгуливают собаки в комбинезонах и колпаках с принтом «Юнион Джек». Известный производитель кетчупов выпустил специальный соус Salad Queen, а косметические магазины предлагают модницам «лимитки» лаков оттенка Platinum Jubilee.

Объединение местных ретейлеров New West End подсчитало: за эти длинные выходные жители и гости британской столицы потратят £80 млн. При этом многие британцы наверняка захотят взять в придачу еще пару дней отгулов, так что по итогам бурного празднования ВВП страны рискует просесть на 0,4%.

Это абсолютно сенсационные празднования с точки зрения того, сколько человек принимают в них участие. В последние два месяца королевский дворец вдохновлял подданных, активно распространял украшения с символикой платинового юбилея. В воскресенье, заключительный день торжеств, состоится Большой юбилейный обед (The Big Jubilee Lunch) — вечеринки по всей стране. На официальном сайте королевской семьи royal.uk есть интерактивная карта, где люди регистрируют свои мероприятия. Их намечается гигантское количество. Это прямо всеанглийское торжество — все-таки впервые в истории Британия празднует 70-летие своего монарха на троне, — отметила в беседе с NEWS.ru журналист-международник, специалист по ЕС и Британии, автор Telegram-канала «Все могут короли» Ариадна Рокоссовская.

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

Своих подданных 96-летняя Елизавета II не подвела. Слухи, будто из-за плохого самочувствия она 2 июня может не выйти на балкон Букингемского дворца, чтобы в окружении семьи посмотреть финальную часть традиционного парада Trooping the colour, не оправдались. Это та самая знаменитая сцена, когда Виндзоры стоят в ряд, задрав головы, во время пролета авиации королевских ВВС. Виновница торжества, которую все так ждали, предстала перед народом в нежно-голубом пальто и шляпке в тон, с широкой улыбкой и твердой поступью.

Никто и заподозрить не мог, как непросто было держаться королеве, которая на следующий день все же отменила участие в церемониях в свою честь, включая благодарственную службу в соборе Святого Павла, где собрались члены королевской семьи. Не будет Елизаветы II и в субботу.

Ее Величество, на чьем веку сменились 14 премьер-министров, все же остается самым выдающимся дипломатом Альбиона. Накануне СМИ гадали, как примут и позовут ли на главные торжества принца Гарри с супругой Меган, специально прилетевших в Лондон из США вместе с годовалой дочкой Лилибет, которая родилась в Калифорнии и никогда не видела свою легендарную прабабку.

Мало того что у пары натянутые отношения с принцем Уильямом и Кейт, не говоря уже о королеве, из-под чьего крыла герцог и герцогиня Сассекские сбежали со скандалом в 2020 году. Так они еще заключили контракт с Netflix на участие в съемках документального сериала про самих себя. Операторы следуют за Гарри и Меган по пятам, и не хватало еще, чтобы камера проникла в Букингемский дворец — подсматривать за монаршей жизнью.

Чтобы избежать неловкости, Елизавета II волевым решением объявила, что именно на балкон попадут только «работающие» члены королевской семьи. Тем самым она искусно нейтрализовала стразу трех нежелательных персон — младшего внука, скандальную невестку, а заодно сына — принца Эндрю, герцога Йоркского, угодившего в сексуальный скандал.

Кстати, из всех членов королевской семьи, допущенных к балконной церемонии, главной звездой стал малыш Луи — младший из трех детей Уильяма и Кейт. Объективы репортеров запечатлели уморительные моменты: как четырехлетний мальчишка, стоя рядом с прабабушкой, корчит рожицы от усталости и зажимает уши из-за гула самолетов. Такие обаятельные картины размягчают сердца британцев.

Институт монархии в Британии не устарел. Это гордость страны, ее основа. Не надо забывать, что около 85% современных жителей Британии вообще не знали другого монарха кроме Елизаветы II. Королева была и остается безусловным авторитетом для британцев. Популярность Елизаветы II и королевской семьи в целом варьируется от 75% до 85%. Это вообще не то, что подлежит сомнению. Когда случались какие-то скандалы, рейтинг Виндзоров падал. Пожалуй, самым серьезным испытанием стала гибель принцессы Дианы, — напоминает Ариадна Рокоссовская.

Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действительно, после трагедии в 1997 году королеву обвиняли в бесчувственности. Согласно одному из опросов, 72% респондентов назвали Елизавету II оторванной от общества, а 62% не верили, что монархия выживет.

В такие моменты люди начинают ворчать: почему мы кормим этих людей, чем они лучше нас и всё в таком духе. Но потом авторитет королевской семьи восстанавливается. Самая высокая поддержка за последние 50 лет у нее наблюдалась после свадьбы Кейт и Уильяма в 2011 году. Это была сказка о Золушке, которая вернула британцам веру в монархию. Впервые в истории ее рейтинг подскочил до 90%. Насчет самой королевы нет никаких сомнений: она любима и уважаема. А вот что касается наследника принца Чарльза, который рано или поздно займет престол, то тут сложнее. Лишь чуть больше половины британцев хотят, чтобы он взошел на престол после Елизаветы II, это не очень большая цифра. Ариадна Рокоссовская журналист, писатель, специалист по ЕС и Великобритании

По словам собеседницы NEWS.ru, у британцев иное восприятие монархии, чем у датчан, норвежцев и шведов. Там оно более практическое — скандинавы любят считать, на что уходят деньги. А главное отличие в том, члены британской королевской семьи все-таки звезды первой величины. Допустим, все знают, кто такой принц Уильям, а ведь он только второй в очереди на британский престол. При этом вряд ли люди за пределами Северной Европы представляют, как выглядит наследная принцесса Швеции Виктория и даже датская королева Маргрете II, очень яркая неординарная женщина и, между прочим, талантливый художник. Кстати, в этом году году она отмечает 50-летие восшествия на трон. Чтобы не переходить дорогу старшей «коллеге», датчанка перенесла празднования с весны на август.

Известен расхожий афоризм, что королева царствует, но не правит. Но недавно вышла книга британского журналиста Роберта Хардмана, который десятилетиями был «монархическим корреспондентом». Наблюдения близкого ко двору репортера начисто опровергают этот тезис в отношении Елизаветы II.

Он наблюдал, как видные политики инстинктивно вставали на цыпочки перед Елизаветой II. В этот момент становилось понятно, что она королева до мозга костей. Елизавета II действительно царствует. Она считает, что царствовать — ее предназначение, к которому относится щепетильно и трепетно. А Блэр в своих мемуарах предупреждал о двух опасностях при общении с королевой: «граница» и «взгляд». Нельзя переходить первую и получать второй. Это испепеляющий взгляд. Он начинается с того, что чиновники называют «бровь». То есть королева поднимает бровь. В более тяжелых случаях она поднимает обе брови, а уже затем обрушивает на собеседника тот самый ледяной взгляд. После этого можно умереть от инфаркта, — приводит Ариадна Рокоссовская свидетельства очевидцев.

Иногда королева ведет себя по-дружески, но это обманчивое впечатление: не стоит фамильярничать с ней. При этом все признают: у Елизаветы II прекрасное чувство юмора, она позитивный и несгибаемый человек.