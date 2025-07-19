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19 июля 2025 в 19:38

Принудительно мобилизованный солдат ВСУ расправился с инструкторами

YNJ: новобранец ВСУ застрелил инструкторов из-за насильственной мобилизации

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинский новобранец, которого насильственно мобилизовали в ВСУ, застрелил двух инструкторов во время пребывания в тренировочном лагере, заявили журналисты Yahoo News Japan со ссылкой на представителей полиции страны. Авторы материала отметили, что этот инцидент стал еще одним доказательством жестокости методов мобилизации на Украине.

Случившееся в очередной раз подтверждает жестокость принципов мобилизации, действующей в стране, которой уже как три года откровенно не хватает солдат, — говорится в материале.

Ранее стало известно о попытке украинского командования скрыть факт жестокого убийства майора службы психологической поддержки ВСУ Юрия Гладченко отчаявшимся отцом одного из пропавших без вести солдат. Согласно официальной версии, гибель военнослужащего произошла при невыясненных обстоятельствах.

Кроме того, в Голосеевском районе Киева был застрелен полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич, что было официально подтверждено представителями ведомства. До этого о гибели сотрудника СБУ сообщил депутат Рады Игорь Мосийчук, который уточнил, что в полковника стреляли из пистолета с глушителем.

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