Принц Уильям рассказал о самочувствии больной раком Кейт Миддлтон Принц Уильям заявил, что у Кейт Миддлтон все хорошо

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принц Уильям в беседе с администратором больницы в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис, куда он приехал 10 мая, рассказал, что у его супруги Кейт Миддлтон, лечащейся от рака, все хорошо, передает Sky News. Других подробностей о состоянии жены он не раскрыл.

У нее все хорошо, — ответил принц.

По словам Уильяма, дети завидуют его возможности посетить остров. Принц также допустил, что его семья может приехать на Сент-Мэрис в этом году.

Ранее биограф Роберт Джобсон сообщил, что проблемы со здоровьем Кейт Миддлтон только скрепили ее отношения с мужем принцем Уэльским. Кроме того, она возобновила общение с принцем Гарри, после того как публично рассказала о своем онкологическом заболевании. Отношения между ними были испорчены после женитьбы герцога Сассекского на Меган Маркл.

Позже стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям «вздохнули с облегчением», когда узнали, что Гарри приедет в Лондон без Меган Маркл. По его словам, принцесса Уэльская считает, что общение с Гарри из-за этого будет менее неловким. Принц Уильям при этом «ненавидит одну мысль о том», что ему придется разговаривать с братом.