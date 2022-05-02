Венгерский президент Янош Адер обратился к премьер-министру Виктору Орбану с просьбой сформировать новое правительство страны, об этом он сообщил на первой сессии парламента нового созыва, которая транслировалась в эфире венгерского телеканала М-1. Такое решение связано с тем, что возглавляемая Орбаном партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» одержала 3 апреля убедительную победу на всеобщих выборах.
Я прошу Виктора Орбана начать формирование правительства, — сказал Адер.
Ранее Орбан объявил о победе альянса «ФИДЕС» — Христианско-демократическая народная партия на парламентских выборах. Политик назвал это достижение «незабываемым».
Впоследствии Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского противником венгерской правящей партии «ФИДЕС». В чёрном списке также оказался американский миллиардер Джордж Сорос.