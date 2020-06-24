Президент Словакии ушла на карантин из-за коронавируса

Президент Словакии Зузана Чапутова самоизолировалась после того, как сотрудник её канцелярии пообщался с заболевшим коронавирусом человеком.
Пресс-секретарь президента Мартина Стрижинца рассказала, что лидер Словакии останется на самоизоляции в своём доме до пятницы, 26 июня. Все мероприятия с её участием были отменены. По сообщению министра здравоохранения, президент страны 24 июня сделает тест на коронавирусную инфекцию,
NEWS.ru писал, что делегация президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова покинула Москву после того, как у двух её членов была выявлена коронавирусная инфекция. В пресс-службе лидера Киргизии заявили, что участие делегации в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы было бы расценено как безответственный шаг.
Перед вылетом в Москву Жээнбеков провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Киргизский лидер должен был посетить парад Победы, а также прилететь в российскую столицу 30 июня.
Ранее первое испытание вакцины от коронавируса началось в Южно-Африканской Республике. В тестах участвуют две тысячи добровольцев. Вакцина была разработана британским Оксфордским университетом в партнёрстве с фармацевтической корпорацией AstraZeneca.
По данным на 24 июня, коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, более 477 тысячи умерли, более 4,6 млн выздоровели.
Добавьте наши новости в избранные источники