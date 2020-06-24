Президент Словакии ушла на карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/4d00b09e-b616-11ea-a311-fa163e074e61_660.jpg Зузана Чапутова Фото: prezident.sk

Президент Словакии Зузана Чапутова самоизолировалась после того, как сотрудник её канцелярии пообщался с заболевшим коронавирусом человеком.

Пресс-секретарь президента Мартина Стрижинца рассказала, что лидер Словакии останется на самоизоляции в своём доме до пятницы, 26 июня. Все мероприятия с её участием были отменены. По сообщению министра здравоохранения, президент страны 24 июня сделает тест на коронавирусную инфекцию, сообщает РБК со ссылкой на словацкие издания.

NEWS.ru писал, что делегация президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова покинула Москву после того, как у двух её членов была выявлена коронавирусная инфекция. В пресс-службе лидера Киргизии заявили, что участие делегации в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы было бы расценено как безответственный шаг.

Перед вылетом в Москву Жээнбеков провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Киргизский лидер должен был посетить парад Победы, а также прилететь в российскую столицу 30 июня.

Ранее первое испытание вакцины от коронавируса началось в Южно-Африканской Республике. В тестах участвуют две тысячи добровольцев. Вакцина была разработана британским Оксфордским университетом в партнёрстве с фармацевтической корпорацией AstraZeneca.

По данным на 24 июня, коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, более 477 тысячи умерли, более 4,6 млн выздоровели.