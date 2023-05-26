Президент Республики Сербской назвал Путина своим другом

Фото: Kremlin.ru

Милорад Додик и Владимир Путин

Президент Республики Сербской, одного из двух главных образований в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додик назвал российского лидера Владимира Путина своим другом. Так Додик в интервью РИА Новости прокомментировал заявления западных СМИ о том, что он является «агентом» президента РФ на Балканах.

Я, несомненно, являюсь другом президента Путина, это для меня важно... Я очень ценю президента Путина, тот факт, что я с ним знаком и что у меня есть возможность относительно часто с ним встречаться, — сказал Додик.

Он также заявил, что республика не планирует поставлять оружие Украине. Додик отметил риски возможного попадания западного оружия с Украины на черный рынок стран Европы, включая Балканы.

Додик отметил, что некоторые страны под давлением НАТО поставляют свое оружие на Украину, но Республика Сербская «безусловно, этого не делает и не намерена этого делать».

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию по конфликту на Украине. По словам российского лидера, только такая позиция «может привести к какому-то положительному решению». Встреча двух лидеров состоялась в Москве.