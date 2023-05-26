Президент Республики Сербской исключил поставки оружия Украине Президент Республики Сербской Додик исключил намерение поставлять оружие Украине

Фото: kremlin.ru

Милорад Додик, Владимир Путин

Президент Республики Сербской, одного из двух главных образований в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додик заявил, что республика не планирует поставлять оружие Украине, передает РИА Новости. Он отметил риски возможного попадания западного оружия из Украины на черный рынок стран Европы, включая Балканы.

Такая опасность существует, — сказал он.

Додик отметил, что некоторые страны под давлением НАТО поставляют свое оружие в Украину, но Республика Сербская, по его словам, «безусловно, этого не делает и не намерена этого делать».

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил главу Республики Сербской (этническое образование сербов в составе Федерации Боснии и Герцеговины) Милорада Додика за нейтральную позицию по конфликту на Украине. По словам российского лидера, только такая позиция «может привести к какому-то положительному решению». Встреча двух лидеров состоялась в Москве.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны призывают Белград вступить в НАТО и пугают Москвой, однако угрозу республике представляет именно Североатлантический альянс. Он отметил, что это является причиной, по которой Сербия не может вступить в НАТО.