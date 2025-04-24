Президент Польши поставил Украину перед неизбежным выбором Дуда: Украине придется уступить в переговорах и пойти на компромисс

Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда

Украине в какой-то мере придется отступиться от своих требований в переговорах по мирному урегулированию конфликта с Россией и пойти на компромисс, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Euronews. По его словам, вероятнее всего, что именно так и произойдет.

Украина тоже в какой-то мере должна будет уступить, поскольку, скорее всего, так и произойдет. В какой мере? Мне трудно сказать на этом этапе. Это должен быть компромисс. <...> Каждая из сторон должна будет уступить, — сказал Дуда.

Польский лидер отметил, что «де-факто этот мир должен сводиться к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что выиграла эту войну». При этом он выразил надежду, что благодаря усилиям президента США Дональда Трампа конфликт на Украине будет урегулирован в ближайшие месяцы.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер призвал Украину согласиться на признание Крыма российским. В эфире Radio Zet он поддержал слова Дональда Трампа о необходимости завершить кровопролитие любой ценой. Миллер также призвал Варшаву перестать настаивать на борьбе до последнего украинца.

До этого Трамп, комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского признать Крым российским, заявил, что он вреден для переговоров по урегулированию конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что украинский лидер, которому «нечем похвастаться», занимается подстрекательством.