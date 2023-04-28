Президент Литвы призвал КНР осудить действия Москвы Президент Литвы Науседа призвал КНР осудить действия Москвы

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал КНР осудить действия Москвы, прежде чем становится модератором переговоров между Украиной и Россией. По его словам, Китай должен четко выступить против проведения специальной военной операции, сообщает EADaily со ссылкой на интервью лидера Литвы немецкому транслятору.

Науседа заявил, что прежде всего нужно понять, выступает ли Пекин на стороне Москвы или хочет поддержать сформировавшийся международный порядок. По его мнению, КНР не может быть объективным модератором переговоров между Киевом и Москвой, пока не займет четкую позицию относительно украинского кризиса.

Пока не видно со стороны Китая никакого осуждения в адрес Кремля. Прежде всего следует понять, Пекин выступает на стороне Москвы или выступает за соблюдение сформировавшегося международного порядка? — отметил Науседа.

Лидер Китая Си Цзиньпин ранее провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили отношения двух стран и боевые действия на Украине. Председатель КНР заявил, что будет добиваться скорейшего прекращения огня.

24 февраля МИД КНР опубликовал собственный план урегулирования конфликта на Украине. Всего в него вошли 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.