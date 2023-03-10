Президент Финляндии заявил, что не видит пользы в разговорах с Путиным Президент Финляндии Ниинисте: разговоры с Путиным возможны, если в этом будет какая-то польза

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Финляндии Саули Нийнистё

Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал бесполезной перспективу разговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Bloomberg. Об этом он заявил сразу после встречи с президентом США Джо Байденом.

Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним (Владимиром Путиным, - NEWS.ru), если в этом будет какая-то польза. Но в данный момент мы ничего подобного не видим, — заявил Ниинисте.

Именно Ниинисте стал инициатором отказа стран Скандинавии от нейтрального статуса и вступления Швеции и Финляндии в НАТО после того, как Россия в феврале 2022 года начала специальную военную операцию на территории Украины. Ниинисте пояснил, что вступление в альянс гарантирует Хельсинки сохранность границ государства.

В декабре Ниинисте заявлял, что планирует продолжать сотрудничать с Россией. Он отметил, что между государствами проходит общая граница длиной более тысячи километров и хотя бы поэтому необходимо держать контакт с российскими властями.

Журнал Минобороны «Военная мысль» в декабре писал, что России придется усилить военное присутствие на северном направлении в случае входа Швеции и Финляндии в НАТО. Кроме того, Москва заранее распланирует ракетные удары высокоточным оружием по их территории.