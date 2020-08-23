Президент Финляндии стал посредником в перевозке Навального в ФРГ

https://static.news.ru/photo/810c901e-e547-11ea-a7ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/kira_yarmysh

Президент Финляндии Саули Ниинистё связался с российский лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос транспортировки оппозиционера Алексея Навального, который находится в тяжёлом состоянии.

По данным газеты Bild, 21 августа по инициативе Финляндии состоялись телефонные переговоры Ниинистё и Путина.

И мне стало ясно от президента Путина, что он не видит никаких политических или немедицинских препятствий для перевозки, — отметил финский политик в интервью телеканала Yle.

До этого с Ниинистё связалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она попросила президента Финляндии обсудить с Путиным вопрос транспортировки Навального.

Сотрудники Bild считают, что это была тактика Меркель. Она не стала напрямую просить Путина, чтобы не создавать «впечатления вмешательства» в дела РФ.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1 в состоянии комы. Помощь местным медикам в его лечении оказывали прилетевшие специалисты из Москвы.

Супруга политика написала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выпустить Навального на лечение в ФРГ. Когда его состояние стабилизировалось, омские медики дали согласие на транспортировку. За ним прилетел спецсамолёт из Германии.

Как писал NEWS.ru, Навальный, который находится на лечении в клинике Charite в Берлине, был доставлен в Германию в статусе «гостя канцлера».