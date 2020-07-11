Президент Болгарии призвал правительство страны уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/8081ef0a-c386-11ea-bbfb-fa163e074e61_660.jpg Румен Радев Фото: Global Look Press

Президент Болгарии Румен Радев обратился к нации. Он заявил о необходимости отправить в отставку правительство страны и генерального прокурора.

По словам Радева, уже несколько дней в стране проходят акции протеста за отставку кабмина. Однако правящая партия вывела на улицы своих сторонников для поддержки одновременно с несогласными.

Целенаправленная и недопустимая провокация по отношению к гражданскому миру, которая привела к столкновениям протестующих с полицией, — цитирует Радева iReactor.

Он добавил, что болгары восстали против коррупции, рэкета и грабежа. Также их не устраивает отсутствие справедливости в стране. По мнению лидера державы, недовольство копилось годами. Сейчас его уже невозможно подавить.

Как информировал NEWS.ru, Радев выражал недовольство нынешним правительством ещё в мае 2020 года. Он говорил, что Совет министров не оказывает достаточно надёжную поддержку пострадавшим от пандемии коронавируса, чем «подрывает доверие к государственности». Помимо этого, политик отметил неблагоприятный уровень зарплат в стране.