Президент Австрии: Путин использует каждый кубометр газа для раскола Европы

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Президент Австрии Александр ван дер Беллен

Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил в Twitter, что его стране необходимо избавиться от зависимости от российского газа. Он считает, что президент РФ Владимир Путин использует «каждый кубометр для раскола Европы», а австрийцам следует экономить энергию и инвестировать в возобновляемые ее источники.

Европа объединилась во введении жестких санкций против России. И они работают. Но каждый кубометр газа Путин использует для раскола Европы, — написал ван дер Беллен.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль предположила, что отношения Евросоюза и России могут нормализоваться, если будет восстановлено утраченное доверие между Москвой и Брюсселем. Она подчеркнула, что стороны должны быть искренне заинтересованы в этом, и посетовала, что на Западе дипломатия как ремесло утрачена. По ее словам, там не выделяется достаточно времени «на разговор друг с другом, на настоящий обмен мнениями».

До этого Кнайсль заявила, что энергетический кризис в Европе начался в 2021 году, до газового, и спровоцировали его сами европейские политики. Она добавила, что сегодня рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам». Это не классический рынок спроса и предложения.