Премьер Великобритании оценил возможность перемирия на Украине Сунак назвал бесполезными переговоры о перемирии на Украине сейчас

Фото: Министерство обороны РФ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил на саммите Объединенных экспедиционных сил в Риге, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла, пока российские войска находятся на территории республики. По его словам, которые приводит ТАСС, прекращение огня будет использоваться Россией для перегруппировки и укрепления ее войск.

Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв. Это будет использоваться Россией для перегруппировки, укрепления ее войск, — сказал глава британского правительства.

Сунак добавил, что западным странам необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине. Великобритания, по его словам, предоставит со своей стороны не менее $2,8 млрд помощи в следующем году.

Ранее сообщалось, что Великобритания в 2023 году передаст Киеву несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Бесперебойный поток боеприпасов обеспечит заключенный властями Соединенного Королевства контракт на сумму в размере 250 млн фунтов стерлингов ($304 млн).