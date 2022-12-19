Британия обеспечит бесперебойные поставки Украине боеприпасов В Британии заявили о поставках Украине нескольких сотен тысяч боеприпасов в 2023 году

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания в 2023 году передаст Киеву несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Бесперебойный поток боеприпасов обеспечит заключенный властями Соединенного Королевства контракт на сумму в размере £250 млн ($304 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

Британские власти объявили об этом решении в преддверии саммита Объединенных экспедиционных сил, который пройдет 19 декабря в Риге. Отправляющийся в Латвию Сунак планирует призвать коллег не сокращать объемы помощи Украине в 2023 году. В Лондоне ожидают, что он останется как минимум на текущем уровне. Также в Риге будет обсуждаться оказание Киеву помощи в обеспечении противовоздушной обороны.

Агентство отмечает, что за 2022 год власти Британии направили Украине более 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило о поставках на Украину новой партии высокоточных ракет Brimstone 2. Представители британского Минобороны отметили, что поставки проходят в соответствии с планом, принятым в рамках военной поддержки Киева.