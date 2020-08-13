Премьер Словении предложил провести в Белоруссии новые выборы

https://static.news.ru/photo/e69eeba2-dd63-11ea-8be3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Для разрешения ситуации в Белоруссии следует провести новые президентские выборы. Об этом заявил глава правительства Словении Янез Януш на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео.

Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьёзном присутствии международных наблюдателей, — цитирует премьера ТАСС.

Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, на прошедших в республике 9 августа выборах главы государства в очередной раз победил действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%.

После голосования в стране начались массовые протестные акции несогласных с его итогами. Протестующих разгоняют силовики, применяя водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули. В стычках пострадали десятки человек, более шести тысяч демонстрантов задержаны. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Ранее NEWS.ru писал, что на события в республике отреагировал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он потребовал реакции со стороны Евросоюза, а также призвал освободить всех задержанных демонстрантов.