Власти Австрии потребовали реакции Евросоюза на события в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9031af30-dd5d-11ea-9d53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил в защиту задержанных демонстрантов в Белоруссии и призвал руководство Евросоюза отреагировать на события в республике.

Он написал в Twitter, что Вена осуждает происходящее в Белоруссии и насилие в отношении участников протестных акций.

Задержанных демонстрантов необходимо срочно освободить, а также быстро и полностью расследовать случаи гибели среди демонстрантов независимой стороной. Необходима ясная реакция ЕС, — подчеркнул канцлер.

Die verhafteten Demonstranten sind umgehend freizulassen sowie die TodesfÃ¤lle von Demonstranten gehÃ¶ren rasch und lÃ¼ckenlos von unabhÃ¤ngiger Seite aufgeklÃ¤rt. Es braucht eine klare Reaktion der #EU . — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) August 13, 2020

Протестные митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Как ранее писал NEWS.ru, в правительстве Германии усомнились в демократическом характере выборов в Белоруссии, а разгон демонстрантов назвали «волной репрессий». Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что ЕС может ввести санкции в отношении лиц, которые ответственны за применение силы к протестующим. По его словам, этот вопрос уже изучается сообществом.