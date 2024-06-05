Премьер Словакии дал первый комментарий после покушения Фицо заявил, что не чувствует ненависти к расстрелявшему его писателю

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении заявил, что не чувствует ненависти к расстрелявшему его писателю Юраю Цинтуле. Это его первый комментарий журналистам после покушения, произошедшего 15 мая. Как передает портал teraz.sk, глава словацкого правительства подтвердил, что в результате нападения его здоровье серьезно пострадало, однако он планирует в конце июня вернуться на работу.

Если все пойдет по плану, постепенно вернуться к работе я мог бы на рубеже июня — июля, — сказал Фицо.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Полиция задержала нападавшего и его супругу.

До этого генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что покушение на премьера республики Роберта Фицо может быть переквалифицировано как теракт. По его словам, это будет зависеть от улик, расследование находится на начальном этапе. При этом он призвал журналистов воздержаться от спекуляций на данную тему.