Покушение на Фицо могут признать терактом Генпрокурор Словакии: покушение на Фицо может быть переквалифицировано как теракт

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Роберт Фицо

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что покушение на премьера республики Роберта Фицо может быть переквалифицировано как теракт. По его словам, которые приводит портал Pravda, это будет зависеть от улик, расследование находится на начальном этапе. При этом он призвал журналистов воздержаться от спекуляций на данную тему.

Общественность спрашивает, почему это преступление не квалифицируется как теракт. Эта квалификация в будущем не исключена, но только на основе анализа улик, — сказал Жилинка.

Он подчеркнул, что соответствующие органы делают все, чтобы жители республики были в безопасности. Прокуратура также привлекает к уголовной ответственности тех, кто одобряет покушение на Фицо, добавил он.

Ранее вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк заявил, что состояние Роберта Фицо остается тяжелым. Он добавил, что пока невозможно спрогнозировать, сколько времени потребуется для его выздоровления. Несмотря на это, Калиняк выразил надежду на то, что Фицо вскоре подключится к работе правительства, но не в ближайшие недели.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Премьера экстренно госпитализировали и прооперировали.