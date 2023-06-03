Премьер Люксембурга заткнул Зеленского неприличным жестом Премьер Люксембурга Беттель неприличным жестом намекнул на излишнюю болтливость Зеленского

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель использовал неприличный жест, чтобы заставить замолчать президента Украины Владимира Зеленского. Видео инцидента, произошедшего на полях саммита Европейского политического сообщества, опубликовано на YouTube.

В ролике видно, как Зеленский что-то говорит Беттелю и своему сербскому коллеге Александру Вучичу. Вскоре премьер Люксембурга делает в сторону украинского лидера жест рукой, намекающий на излишнюю болтливость Зеленского. Президент Украины в ответ на это улыбнулся, а также попытался показать представителям СМИ, что не считает жест Беттеля оскорблением.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в шуточной форме выявил у Зеленского 10 симптомов и предложил россиянам поставить украинскому лидеру диагноз. В частности, Кадыров обнаружил у Зеленского «повышенный уровень паникостерона», «острую долларовую недостаточность», «обострение клянчества» и «непроходимость контрнаступления». До этого он посвятил Зеленскому стихотворение, в котором назвал его клоуном и гением лицедейства.