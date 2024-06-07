Правнук Бисмарка назвал того, кто может остановить украинский конфликт Фон Бисмарк: украинский конфликт способен остановить Трамп

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр фон Бисмарк

Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США сможет остановить украинский конфликт, заявил председатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», внучатый племянник первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ, сделать это могут именно США, а не Европа. При этом он выразил уверенность, что нынешний глава Белого дома Джо Байден не победит на очередных выборах.

Байден точно не победит. К Трампу можно относиться как угодно, но именно он, а не Европа, способен остановить конфликт. Германия может осуществлять роль посредника, это было бы здорово для репутации страны на мировой арене, — сказал он.

Ранее бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия во главе с президентом Владимиром Путиным выигрывает в украинском конфликте. Он также назвал жителей РФ «воюющей нацией», одолевшей Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера.

До этого президент Росии Владимир Путин обратил внимание, что Байдена можно смело назвать политиком старой школы. По его словам, американский лидер действует предсказуемо. Кроме этого, президент России счел нелепыми обвинения в адрес республиканца Дональда Трампа. Он напомнил, что бывшего главу Белого дома обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу РФ.