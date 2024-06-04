«Они сражались с Наполеоном и Гитлером»: Трамп сделал заявление о России Трамп заявил о военном превосходстве России на Украине

Фото: Official White House/Shealah Craighead

Дональд Трамп

Россия во главе с президентом Владимиром Путиным выигрывает в украинском конфликте, заявил в интервью Fox News бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он также назвал жителей РФ «воюющей нацией», одолевшей Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера.

Мы в намного более слабой позиции, потому что он (Владимир Путин — NEWS.ru) выигрывает. <...> Они воюющая нация, они сражались с Наполеоном, они сражались с Гитлером, — отметил Трамп.

Экс-президент США обратил внимание, что даже западные СМИ перестали говорить о победе Киева после провального контрнаступления ВСУ. Помимо этого, Трамп привел в пример слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выразил уверенность в превосходстве российской армии.

Ранее Дональд Трамп, выступая в рамках Либертарианского национального съезда в Вашингтоне, в очередной раз обещал добиться урегулирования конфликта на Украине, если сможет вернуть себе Белый дом. По его словам, Соединенные Штаты потратили слишком много денег, помогая Киеву. Трамп также заявил о готовности остановить «поход» президента США Джо Байдена к третьей мировой войне.

Журналисты The American Conservative в свою очередь допустили, что Байден хочет заморозить конфликт на Украине до осенних президентских выборов. По мнению авторов, в Вашингтоне не хотят, чтобы проигрыш Украины ассоциировался с нынешним американским лидером.